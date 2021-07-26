Son dakika haber... Kamyonetin kasasında tehlikeli yolculuk kamerada

Son dakika haberi... Kamyonetin kasasında tehlikeli yolculuk kamerada -Aralarında çocukların da bulunduğu grubun kamyon kasasındaki tehlikeli yolculuğu kamerasına yansıdı Küçükçekmece'de kamyonetin kasasındaki tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kamyonetin kasasında tehlikeli yolculuk kamerada -Aralarında çocukların da bulunduğu grubun kamyon kasasındaki tehlikeli yolculuğu kamerasına yansıdı İSTANBUL - Küçükçekmece'de kamyonetin kasasındaki tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde bir grubun kamyonetin arkasındaki tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Kamyonette ilerleyen şahısların arasında çocuk olması ise bu kadarına pes dedirtti.

Son Dakika

Ayrılma kararını kabul edemeyen eş şiddete başvurdu! Önce elektrik süpürgesiyle dövdü sonra tatile götürdü

Hakkı Bulut'un Haberler.com'a anlattıklarının ardından Reynmen'den beklenen cevap geldi

Son dakika! Memur-Sen kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti

İYİ Partili Sarıtaşlı'dan, Ömer Halisdemir için kullandığı çirkin sözlere skandal savunma: Kim olduğunu bilmiyordum, pişmanım

Aslan taraftarının çok istediği Morutan, daha gelmeden gönülleri fethetti

Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den ilginç yorum: Kim çekmiş

Alman futbolcu Max Kruse'nin Kürtçe evlilik teklifi ettiği Dilara Mardine'nin pozları olay oldu

13 yaşındaki kız, tesadüfen bulduğu cipsten 125 bin lira kazandı