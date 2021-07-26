Son dakika haber... Kamyonetin kasasında tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika

Kamyonetin kasasında tehlikeli yolculuk kamerada
-Aralarında çocukların da bulunduğu grubun kamyon kasasındaki tehlikeli yolculuğu kamerasına yansıdı
İSTANBUL - Küçükçekmece'de kamyonetin kasasındaki tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde bir grubun kamyonetin arkasındaki tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Kamyonette ilerleyen şahısların arasında çocuk olması ise bu kadarına pes dedirtti.
Kaynak: İHA
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