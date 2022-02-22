KAMYONETİN KASASINDAKİ CAMLAR, YOLA SAÇILDI - Son Dakika

SAMSUN'da kamyonetle taşınan camlar düştüğü yola saçıldı. Cam kırıklarıyla dolan yol, belediye ekiplerince temizlendi.

Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde depodan aldığı camları işyerine taşımak üzere kamyonetine yükleyen S.K., virajı döndüğü sırada kamyonette bulunan camlar yola devrildi. S.K., camların kırılması sonucu 115 bin liralık zarara uğradı. Yola dökülen cam kırıkları, olay yerine gelen belediye ekiplerince temizlendi.