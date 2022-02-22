KAMYONETİN KASASINDAKİ CAMLAR, YOLA SAÇILDI - Son Dakika
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KAMYONETİN KASASINDAKİ CAMLAR, YOLA SAÇILDI

22.02.2022 18:24

SAMSUN'da kamyonetle taşınan camlar düştüğü yola saçıldı.

SAMSUN'da kamyonetle taşınan camlar düştüğü yola saçıldı. Cam kırıklarıyla dolan yol, belediye ekiplerince temizlendi.

Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde depodan aldığı camları işyerine taşımak üzere kamyonetine yükleyen S.K., virajı döndüğü sırada kamyonette bulunan camlar yola devrildi. S.K., camların kırılması sonucu 115 bin liralık zarara uğradı. Yola dökülen cam kırıkları, olay yerine gelen belediye ekiplerince temizlendi.

KAMYONETİN KASASINDAKİ CAMLAR, YOLA SAÇILDI
KAMYONETİN KASASINDAKİ CAMLAR, YOLA SAÇILDI
KAMYONETİN KASASINDAKİ CAMLAR, YOLA SAÇILDI

YORUMLAR
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115 bin liralık duşakabin camı araçtan yola savrulup kırılınca üzüntüsünden ağladı 115 bin liralık duşakabin camı araçtan yola savrulup kırılınca üzüntüsünden ağladı Virajı alamayan kamyonetteki camlar yola düştü Virajı alamayan kamyonetteki camlar yola düştü

Gaziosmanpaşa, Canik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAMYONETİN KASASINDAKİ CAMLAR, YOLA SAÇILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAMYONETİN KASASINDAKİ CAMLAR, YOLA SAÇILDI - Son Dakika
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