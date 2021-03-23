Kamyonetin kasasından 27 işçi çıktı - Son Dakika

Kamyonetin kasasından 27 işçi çıktı

ADANA'da kullandığı kamyonetin kasasında 27 tarım işçisi taşıyan sürücüye yasal işlem yapıldı.

ADANA'da kullandığı kamyonetin kasasında 27 tarım işçisi taşıyan sürücüye yasal işlem yapıldı. Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çukurova İlçesi Küçükçınar Mahallesi'nde yaptıkları huzur ve güven uygulamasında 33 CED 97 plakalı kamyoneti durdurdu. Yolcu taşıma yetkisi olmadığı belirlenen kamyonetin kasasında pandemiye rağmen balık istifi yolculuk yapan 27 kişi dikkat çekti. Kamyonetin sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince idari işlem yapıldı.



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