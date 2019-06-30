Kamyonetin kasasından düşen anne ve kızı hastanelik oldu
1 saat önce
Samsun'da kamyonetin kasasından düşen anne ve kızı hastanelik oldu.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 03:01 Kaynak: İHA
'da kamyonetin kasasından düşen anne ve kızı hastanelik oldu.
Kaza, Samsun'un Canik
ilçesi Hasköy
Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa C. idaresindeki 55 KY 376 plakalı kamyonet Orman İşletme Müdürlüğü
önünde rampa yukarı çıkarken araç kaymaya başladı Bu sırada araçta bulunan sürücünün eşi Ayşe C.(38) ve kızı Fatmanur C.(10) araç kaymasın, ağırlık olsun diye kamyonetin kasasına çıktı. Kamyonet hareket ettiği sırada üzerinden yere düşen Ayşe C. ve Fatmanur C., 112 Acil Servis
ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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