Kamyonetin motor bölümünde sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kamyonetin motor bölümünde sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Kamyonetin motor bölümünde sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

6 saat önce

Ağrı'da ısınmak için kamyonetin motor kısmına giren ve burada sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ağrı'da ısınmak için kamyonetin motor kısmına giren ve burada sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kent merkezi Valikonağı Caddesi'nde hareket halindeki kamyonetin motor kısmında kedinin mahsur kaldığını gören zabıta ekipleri, aracı durdurdu.

Yoğun çabaya rağmen kediyi buradan çıkaramayan ekipler, durumu Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü görevlilerine bildirdi.

Uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan kedi süt ile besledikten sonra belediye veterinerine teslim edildi.

İlk tedavisi yapılan ve durumunun iyi olduğu öğrenilen kedinin hayvan barınağına götürüldüğü belirtildi.

Kamyonetin motor bölümünde sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

İtfaiye, Zabıta, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 01:32 Kaynak: AA
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