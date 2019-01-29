Son Dakika Haberleri: Kamyonetin Motor Isısı Yangına Neden Oldu

Kamyonetin Motor Isısı Yangına Neden Oldu

1 saat önce

Çorum'da, samanlığa park edilen kamyonetin motor ısısının neden olduğu yangında 15 ton saman ile araç zarar gördü.

Kamyonetin Motor Isısı Yangına Neden Oldu, System.String[]
Çorum'da, samanlığa park edilen kamyonetin motor ısısının neden olduğu yangında 15 ton saman ile araç zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Osmancık ilçesine bağlı Akören köyünde S.A'ya ait samanlıkta yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Osmancık İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etti.

Söndürülen yangın sonucu 15 ton saman yandı, samanlığa park edilen kamyonet de kullanılamaz hale geldi.

Yangının, kamyonetin motor ısısının samanları tutuşturması nedeniyle çıktığı sanılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:00 Kaynak: AA

Akören, Osmancık, Çorum, Güncel
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