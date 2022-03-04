KAMYONETİN MOTORUNA GİREN KEDİ KURTARILDI - Son Dakika

SİVAS'ta kontrol için veterinere götürülen 'Cek' isimli kedi kliniğe girerken konulduğu kutudan kaçarak bir kamyonetin motoruna girdi. Kedi kısa süren çalışmanın ardından motordan çıkarıldı. Küçükminare Mahallesi'nde yaşayan Orhan Karabey, 2 gün önce ağzından ameliyat ettirdiği 'Cek' isimli kedisini veteriner kliniğine kontrole götürdü. Kliniğin kapısındayken taşındığı kutudan kaçan kedi, Dikilitaş Caddesi'nde park halinde bulunan bir kamyonetin motor kısmına girerek burada sıkıştı. Kedisini bulunduğu yerden çıkaramayan ve araç sahibine ulaşamayan Karabey, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polislerin telefonla ulaştığı kamyonet sahibinin gelerek aracın kaputunu açması sonucu Karabey, kediyi sıkıştığı yerden kurtararak veterinere götürdü.(DHA)