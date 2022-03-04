KAMYONETİN MOTORUNA GİREN KEDİ KURTARILDI - Son Dakika
Üye Girişi

KAMYONETİN MOTORUNA GİREN KEDİ KURTARILDI

04.03.2022 11:47

SİVAS'ta kontrol için veterinere götürülen 'Cek' isimli kedi kliniğe girerken konulduğu kutudan kaçarak bir kamyonetin motoruna girdi.

SİVAS'ta kontrol için veterinere götürülen 'Cek' isimli kedi kliniğe girerken konulduğu kutudan kaçarak bir kamyonetin motoruna girdi. Kedi kısa süren çalışmanın ardından motordan çıkarıldı. Küçükminare Mahallesi'nde yaşayan Orhan Karabey, 2 gün önce ağzından ameliyat ettirdiği 'Cek' isimli kedisini veteriner kliniğine kontrole götürdü. Kliniğin kapısındayken taşındığı kutudan kaçan kedi, Dikilitaş Caddesi'nde park halinde bulunan bir kamyonetin motor kısmına girerek burada sıkıştı. Kedisini bulunduğu yerden çıkaramayan ve araç sahibine ulaşamayan Karabey, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polislerin telefonla ulaştığı kamyonet sahibinin gelerek aracın kaputunu açması sonucu Karabey, kediyi sıkıştığı yerden kurtararak veterinere götürdü.(DHA)

KAMYONETİN MOTORUNA GİREN KEDİ KURTARILDI
KAMYONETİN MOTORUNA GİREN KEDİ KURTARILDI
KAMYONETİN MOTORUNA GİREN KEDİ KURTARILDI

YORUMLAR
500
Apartmanda doğum yapan kedi ve yavrulara vatandaşlar sahip çıktı Apartmanda doğum yapan kedi ve yavrulara vatandaşlar sahip çıktı Kaçan kediyi kurtarmak için sahibi aracın altına girdi Kaçan kediyi kurtarmak için sahibi aracın altına girdi

Veteriner, kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAMYONETİN MOTORUNA GİREN KEDİ KURTARILDI - Son Dakika


Son Dakika
11:46 Ebrar Karakurt'tan ayrılan İmge'ye şaşırtan mesaj! Sosyal medyadan paylaşıp, savcılığa koştu
11:45 Babası horozunu satınca intihar etmek istedi: Horozu getirilince çatıdan indi!
11:43 Ona neden "Akrep" dendi? Hayatını kaybeden Akrep Nalan'ın lakabı herkesin merak konusu
11:41 Etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora ile fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında soruşturma
11:39 Zelenski 1 haftada 3 suikast girişiminden kurtuldu! Bilgiyi savaş karşıtı Rus istihbaratçılar sızdırdı
11:28 Putin'in yeni hedefi Karadeniz kıyıları mı? İngiliz basını Çeçenistan taktiğine dikkat çekti
11:25 Yükselişine devam eden altının gram fiyatı 884 liradan alıcı buluyor
11:21 4 Mart 2022 Cuma gününde yükselişini sürdüren dolar 14,19 liradan işlem görüyor
11:18 Sıvı yağla ilgili karar! Gümrük vergisi değişti
10:56 İçişleri Bakanlığı genelgesi: Okul, hastane ve toplu taşımada maske zorunluluğu devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 11:55:30. #1.11#
SON DAKİKA: KAMYONETİN MOTORUNA GİREN KEDİ KURTARILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement