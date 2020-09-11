Kamyonetin motosiklete çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Kamyonetin motosiklete çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı
SAKARYA'nın Karasu ilçesinde kırmızı ışıkta geçen kamyonetin çarptığı 3 tekerli motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza öğle saatlerinde, Karasu Yalı Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen kamyonet kırmızı ışıkta geçerek 3 tekerli motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü araçtan fırlayarak yola savruldu. Yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamyonet sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 22:11 - Kaynak: DHA
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