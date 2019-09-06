Son Dakika Haberleri: Kamyonetin yakıt deposuna kaynak yapılırken patlama: 3 yaralı
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Kamyonetin yakıt deposuna kaynak yapılırken patlama: 3 yaralı

1 saat önce

KARAMAN'da, tamir için getirilen kamyonetin yakıt deposuna kaynak yapıldığı sırada, patlama meydana geldi.

Kamyonetin yakıt deposuna kaynak yapılırken patlama: 3 yaralı, System.String[]

KARAMAN'da, tamir için getirilen kamyonetin yakıt deposuna kaynak yapıldığı sırada, patlama meydana geldi. Patlamada yaralanan 3 işçi, hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde, Hamidiye Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 729 Sokak'taki tamirci dükkanında meydana geldi. Veli A.'nın tamir için getirdiği 70 EE 248 plakalı kamyonetinin yakıt deposuna kaynak yapıldığı sırada, henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlamada işçiler Ali K., Murat Ş. ve Tuncay A., yaralandı. İhbarla dükkana gelen sağlık görevlileri, yaralı 3 işçiyi ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hamidiye, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 12:57 Kaynak: DHA
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