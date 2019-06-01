Son Dakika Haberleri: Kamyonetin yan yatıp metrelerce sürüklendiği kaza kamerada
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Kamyonetin yan yatıp metrelerce sürüklendiği kaza kamerada

1 saat önce

Kamyonetin yan yatıp metrelerce sürüklendiği kaza kameradaİSTANBUL - Sancaktepe'de kaza yaparak yan yatan kamyonetin metrelerce sürüklendiği kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kamyonetin yan yatıp metrelerce sürüklendiği kaza kamerada
İSTANBUL - Sancaktepe'de kaza yaparak yan yatan kamyonetin metrelerce sürüklendiği kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaza bugün sabah saatlerinde Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi Osmangazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Müslüm K. yönetimindeki tavuk eti yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini bilinmeyen nedenden kaybetmesiyle yan yattı. Kamyonet kaza sırasında metrelerce sürüklendi. Kazada sürücü yara almazken kaza anı güvenlik kamerasına takıldı.Görüntüde kamyonet yan yatarak metrelerce sürükleniyor.
Kamyonetin yan yatıp metrelerce sürüklendiği kaza kamerada
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 04:12 Kaynak: İHA
Sancaktepe, 3. Sayfa
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