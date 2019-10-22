Kamyonetinde ölü bulundu

SİİRT'te Ercan Y.'nin (22), taşımacılık yaptığı park halindeki kamyonetinin sürücü koltuğunda cansız bedeni bulundu.

Kent merkezindeki Doğan Mahallesi'nden sabah saatlerinde geçenler, yol kenarında park halindeki 65 NF 559 plakalı kamyonette, sürücünün hareketsiz olduğunu fark etti. İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, kamyonetin sürücü koltuğundaki Ercan Y.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Vücudunda ateşli silah ya da kesici alet izine rastlanılmayan Ercan Y.'nin cansız bedeni, otopsi için Siirt Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Ercan Y.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.