Kamyonetiyle bahçeye uçtu, hayatını kaybetti - Son Dakika

Zonguldak İl Özel İdare Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde şoför olarak çalışan Ertan Gebedek kamyoneti ile bahçeye uçtu. Meydana gelen kazada kamyon şoförü olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza merkeze bağlı Çağlı Köyü Dikmece Mahallesi'nde meydana geldi. Zonguldak İl Özel İdare işlerinde şoför olarak çalışan Ertan Gebedek (59), akşam saatlerinde evine giderken kamyoneti ile bir bahçeye uçtu. Direksiyon hakimiyetini kaybederek bahçeye uçan kamyon şoförü olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza anında kamyonun düşme sesini duyan mahalleli 112 Acil Servisi ve jandarmayı arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gebedek'in hayatını kaybettiğini belirtti. Kamyon şoförünün cansız bedeni kamyonetten çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - ZONGULDAK