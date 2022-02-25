Kamyonetiyle yol kenarındaki vatandaşlara çarpan sanık yargılanıyor - Son Dakika
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Kamyonetiyle yol kenarındaki vatandaşlara çarpan sanık yargılanıyor

25.02.2022 16:52
Kamyonetiyle yol kenarındaki vatandaşlara çarpan sanık yargılanıyor

Bursa'da kamyonetiyle yol kenarındaki vatandaşlara çarparak bir kişinin ölümüne, iki kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa'da kamyonetiyle yol kenarındaki vatandaşlara çarparak bir kişinin ölümüne, iki kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Özcan Ö. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Kazada hayatını kaybeden Telman Züfer'in bazı yakınları ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Maktülün ailesinin vekili, İstanbul Adli Tıp Kurumu raporunda sanığın tamamen kusurlu olduğunun yazıldığını belirterek, "Bize göre dosya karar aşamasına gelmiştir. Müvekkilimin mirasçıları bu olayda mağdurdur. Bu nedenle nüfus kaydını dosyaya sunduk. Bize göre diğer müvekkillerim A. Züfer ile A. Züfer de ölen Telman Züfer'in çocuklarıdır. Bu nedenle bunlar açısından da katılma irademiz devam etmektedir. Biz eylemin niteliği dikkate alınarak sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz." dedi.

Maktulün eşi Güzel Züfer de mağdur olduğunu ve sanığın cezalandırılmasını istediğini ifade etti.

Sanık avukatı ise adli tıp raporunda müvekkiline verilen asli kusurun doğru olmadığını, müvekkilinin sabıkası olmadığını ve iyi bir aile babası olduğunu belirterek tahliyesini istedi.

İddia makamı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Avukatının mütalaaya karşı savunma yapmak için ek süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Geçen yıl ağustos ayında meydana gelen olayda, Özcan Ö. yönetimindeki 16 FA 130 plakalı kamyonet, Yıldırım ilçesi 2. Menekşe Caddesi'nden Teleferik Caddesi'ne ilerlerken kaldırımda bekleyen Telman Züfer, Hakan Aksoy ve Ruveyda Pekdoğan'a çarpmıştı. Olayın Züfer hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan Özcan Ö. tutuklanmıştı.

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Mimar İrem ve ölümüne neden olan sürücü için kusur raporu istendi Mimar İrem ve ölümüne neden olan sürücü için kusur raporu istendi

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, İstanbul Adli Tıp Kurumu, Adli Tıp, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kamyonetiyle yol kenarındaki vatandaşlara çarpan sanık yargılanıyor - Son Dakika


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