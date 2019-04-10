Son Dakika Haberleri: Kamyonetle Çarpışan Hafif Ticari Araç Yön Tabelasına Çarparak Durdu: 5 Yaralı

Kamyonetle Çarpışan Hafif Ticari Araç Yön Tabelasına Çarparak Durdu: 5 Yaralı

2 saat önce

100 karayolunda kamyonet ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kamyonetle Çarpışan Hafif Ticari Araç Yön Tabelasına Çarparak Durdu: 5 Yaralı, System.String[]
100 karayolunda kamyonet ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza D-100 karayolu İstanbul istikameti şehir merkezi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Orhan T. İdaresindeki 41 ACB 698 plakalı kamyonet ile Recep T. idaresindeki 34 YR 9252 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 34 YR 9252 plakalı hafif ticari araç yönlendirme tabelasına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç içinde bulunan sürücü recep T. ve yanındaki 3 kişi araç içinde sıkışarak yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de yardımıyla araç içinden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Recep T., Sema T., Beyzanur K. Orhan T. ve adı öğrenilemeyen toplamda 5 yaralı ambulansla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:59 Kaynak: İHA
İstanbul, 3. Sayfa
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