Üye Girişi
Kamyonetle çarpışan halk otobüsü markete girdi: 8 yaralı - Son Dakika

Kamyonetle çarpışan halk otobüsü markete girdi: 8 yaralı

09.08.2021 23:48
Kamyonetle çarpışan halk otobüsü markete girdi: 8 yaralı, System.String[]

SAMSUN'da kamyonet ile çarpışan halk otobüsü, bir marketin manav bölümüne girdi.

SAMSUN'da kamyonet ile çarpışan halk otobüsü, bir marketin manav bölümüne girdi. Kazada sürücüler ile aralarında müşteri ve market çalışanlarının bulunduğu 8 kişi, yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Kerim C. yönetimindeki 55 BBL 02 plakalı halk otobüsü, 49'uncu sokağa girdiği sırada karşı yönden gelen Muhammet D. yönetimindeki 55 ANS 98 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle halk otobüsü yol kenarında bulunan marketin manav bölümüne girdi. Kazada sürücüler ile aralarında müşteri ve market çalışanlarının bulunduğu 8 kişi, yaralandı.İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

'BOMBA GİBİ BİR SES GELDİ'

Kaza sırasında balkonda oturduklarını söyleyen mahalle sakini Hamdullah Gökalp, "Ev halkı ile balkonda oturuyorduk. Bir anda bomba gibi bir ses geldi. Balkondan baktığımızda otobüsün markete girdiğini gördük. O anda tüm elektriler gitti. Evden aşağıya inip yaralılara müdahale ettik. Marketin içerisinde bir tane kızımız vardı. Komşularımız içeriye girdi ve kurtardı" dedi.


Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kamyonetle çarpışan halk otobüsü markete girdi: 8 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Türk kadınlarına hakaret eden Afgan gazeteci hakkında soruşturma başlatıldı 23:12 Son Dakika: Türk kadınlarına hakaret eden Afgan gazeteci hakkında soruşturma başlatıldı Kıyafeti açık bulununca 22:59 Kıyafeti açık bulununca "Daha açığını giyeceğim" diyen Hande Yener'den cesur seçim Damat dehşet saçtı! Kaynanasını öldürüp, eşi ve kayınbiraderini ağır yaraladı 22:37 Damat dehşet saçtı! Kaynanasını öldürüp, eşi ve kayınbiraderini ağır yaraladı
Hadımköy'de kaybolan 3 kız çocuğu özel ekipler tarafından bulundu 22:18 Hadımköy'de kaybolan 3 kız çocuğu özel ekipler tarafından bulundu İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan iddialı göğüs dekoltesi 21:46 İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan iddialı göğüs dekoltesi Diyarbakır'da ormanlık alanı ateşe veren 3 kişi yakalandı, alevler büyümeden söndürüldü 21:22 Diyarbakır'da ormanlık alanı ateşe veren 3 kişi yakalandı, alevler büyümeden söndürüldü
Bakan Pakdemirli yanlış anlaşılan karşı ateş yöntemini açıkladı: Çevre köylerden ekiplerin üzerine yürüyenler oldu 20:48 Bakan Pakdemirli yanlış anlaşılan karşı ateş yöntemini açıkladı: Çevre köylerden ekiplerin üzerine yürüyenler oldu Ömer Çelik'ten Türk kadınlarına hakaret eden Afgan gazeteciye sert tepki: Milletimize saygısızlık edene müsaade etmeyiz 19:25 Ömer Çelik'ten Türk kadınlarına hakaret eden Afgan gazeteciye sert tepki: Milletimize saygısızlık edene müsaade etmeyiz

Son Dakika Haberleri
17:47 Cani koca yapacaklarını önceden söylemiş! Kayınbiraderine "Kardeşine zarar vereceğim" mesajı attı, eşini öldürüp intihar etti
17:45 Sarı-lacivertliler, kripto para projesinden 175 milyon TL hasılat elde edildiğini KAP'a bildirdi
17:43 Altının kilogramı 480 bin liraya düştü
17:42 Şarkıcı Güllü karakolluk oldu! 47 bin TL'lik borcunu ödemediği mal sahibine yumruklar savurdu
17:40 Beşiktaş taraftarının sabırsızlıkla beklediği Alex Teixeira, sonunda İstanbul'a geldi
17:38 Volkan Demirel şaşırttı! Yeni sezonda beIN Sports ekranlarında yorumculuk yapacak
17:09 "Cumhurbaşkanı adaylığı için Mehmet Şimşek'e teklif götürüldü" iddiasına CHP'den cevap: Milletin asıl gündemini çalma çabası
17:07 Sarı-Lacivertliler, Arsenal'dan Sead Kolasinac ile prensipte anlaşma sağladı
16:24 Aleyna Tilki'nin annesinden dikkat çeken sözler: Ben kimsenin kadını olmadım
16:10 Türk kadınlarına hakaret eden Afgan gazeteciye tepki gösteren Demet Akalın, Erdoğan'ın adı geçince paylaşımını kaldırdı
Ekşi Sözlük'teki ayaklanma çağrısında bulunan başlık için soruşturma başlatıldı Ekşi Sözlük'teki ayaklanma çağrısında bulunan başlık için soruşturma başlatıldı         
23:18
Caner Erkin, Çaykur Rizespor'da! 2 yıllık sözleşmeye imza atacak Caner Erkin, Çaykur Rizespor'da! 2 yıllık sözleşmeye imza atacak         
23:12
Avcılar'da bulunan 3 kız çocuğunun aileleri sevince boğuldu: Söz veriyorum onları tatile götüreceğim Avcılar'da bulunan 3 kız çocuğunun aileleri sevince boğuldu: Söz veriyorum onları tatile götüreceğim         
22:55
Fenerbahçe'ye yenilen Giresunspor'da Joey Pelupessy: Belki de Türkiye'nin en iyi takımı olan Galatasaray ile karşılaşacağız Fenerbahçe'ye yenilen Giresunspor'da Joey Pelupessy: Belki de Türkiye'nin en iyi takımı olan Galatasaray ile karşılaşacağız         
22:36
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, yangınlarla mücadeledeki başarısızlık için halktan özür diledi Yunanistan Başbakanı Miçotakis, yangınlarla mücadeledeki başarısızlık için halktan özür diledi         
21:58
93 kilo veren Pelin Öztekin, bikinili fotoğrafıyla beğenileri topladı 93 kilo veren Pelin Öztekin, bikinili fotoğrafıyla beğenileri topladı         
21:24
Giresunspor-Fenerbahçe maçına damga vuran anlar! Vitor Pereira kendisine akıl veren taraftara fena patladı Giresunspor-Fenerbahçe maçına damga vuran anlar! Vitor Pereira kendisine akıl veren taraftara fena patladı         
21:14
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Kemal Ademi, Rus ekibi Khimki'yle anlaştı Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Kemal Ademi, Rus ekibi Khimki'yle anlaştı         
20:28
Rize'de trafiğe kapalı tünelin içinde meydana gelen kazayla ilgili tüyler ürperten detay! Ceset, 1 gün boyunca bulunamadı Rize'de trafiğe kapalı tünelin içinde meydana gelen kazayla ilgili tüyler ürperten detay! Ceset, 1 gün boyunca bulunamadı         
18:15
Aleyna Tilki'nin annesinden dikkat çeken sözler: Ben kimsenin kadını olmadım Aleyna Tilki'nin annesinden dikkat çeken sözler: Ben kimsenin kadını olmadım         
16:25
Balıkesir'deki otobüs kazasıyla ilgili korkunç iddia! Ölen şoförün kardeşi: Bana mesaj attı, aracın arızalı olduğunu söyledi Balıkesir'deki otobüs kazasıyla ilgili korkunç iddia! Ölen şoförün kardeşi: Bana mesaj attı, aracın arızalı olduğunu söyledi         
15:47
Pakistan'da akıllara durgunluk veren olay! Medrese kütüphanesine idrarını yapan 8 yaşındaki çocuğa ölüm cezası verildi Pakistan'da akıllara durgunluk veren olay! Medrese kütüphanesine idrarını yapan 8 yaşındaki çocuğa ölüm cezası verildi         
15:43
Kitapçıya Kitapçıya "Dedem bana tecavüz etti" notunu bıraktı! Ekipler tarafından bulunan genç kız olanları anlattı         
15:01
İntihar eden 18 yaşındaki Eda Nur'un ifadesi ortaya çıktı: İntihar eden 18 yaşındaki Eda Nur'un ifadesi ortaya çıktı: "Yapmayın" dedim ama dinlemediler         
14:58
Son dakika! Nusaybin'de bombalı eylem hazırlığı! Terörist güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi Son dakika! Nusaybin'de bombalı eylem hazırlığı! Terörist güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi         
13:52
Yangın bölgesinde gerilim! Bakan Kurum, isyan eden vatandaşların sorularına cevap verdi Yangın bölgesinde gerilim! Bakan Kurum, isyan eden vatandaşların sorularına cevap verdi         
13:51
İzmir'de otobüste tacize uğrayan genç kız o anları videoya kaydetti! Tepkiler çığ gibi büyüyor İzmir'de otobüste tacize uğrayan genç kız o anları videoya kaydetti! Tepkiler çığ gibi büyüyor         
11:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2021 23:53:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kamyonetle çarpışan halk otobüsü markete girdi: 8 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement