Kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, kamyonet sürücüsü Koç, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Konya 'ya sevk edildi.

Karaman 'da kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 00:11

Kaynak: AA

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