Kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, kamyonet sürücüsü Koç, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Konya 'ya sevk edildi.

Karaman 'da kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 01:06

Kaynak: AA

Fatih sondaj gemisinin flamasındaki sembol merak konusu oldu

Son Dakika: Fitch, Türkiye'nin notunu teyit etti, görünümünü "Negatif"e çekti

Son Dakika: Inter'i 3-2 mağlup eden Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'nde 6. kez mutlu sona ulaştı

Kaza yapan arkadaşının başında "Ölme" diye feryat eden genç, yürek dağladı

Kadıköy'deki gözaltı olayı sonrası açığa alınan iki polis görevlerine iade edildi

Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, keşfedilen doğal gazın ekonomik değerini açıkladı

Trump yine Erdoğan'la ilişkisinden bahsetti: Bir ülkenin lideri çok iyi anlaştığım Erdoğan'ı aramamı istedi