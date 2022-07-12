Kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti

12.07.2022 17:08
Kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti

Kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Uşak'ın Eşme ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Adem Aldatmaz, plakasız motosikletiyle Ahmetler köyünden Uşak- Eşme Karayolu'na çıktığı sırada C.K. idaresindeki 64 ABF 995 plakalı kamyonetle çarpıştı. İhbarlar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eşme Devlet Hastanesi'ne ağır yaralı olarak kaldırılan Aldatmaz, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken sürücü C.K. ise ekiplerce gözaltına alındı. - UŞAK

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Kaynak: İHA

Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

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