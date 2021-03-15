Kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Mersin'in Mut ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi, Prof. Hüseyin Gezer Caddesi, Meydan Mahallesi kavşağında meydana gelen kazada, Keelceköy Mahallesinden şehir merkezine gelmekte olan N.D'nin kullandığı 33 U 8439 plakalı motosiklet ile kavşakta dönüş yapan T.S. idaresindeki 33 AES 694 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Mut Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü tedavi altına alındı. - MERSİN