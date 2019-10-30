Son Dakika Haberleri: Kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza kamerada
Son Dakika 3. Sayfa Kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza kamerada

Kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza kamerada

23 dakika önce

Kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza kameradaKONYA - Konya'da kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza kamerada

KONYA - Konya'da kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, dün 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Karaaslandede Mahallesi Karaman Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan Halil Ç. idaresindeki 42 CIB 17 plakalı kamyonet, İbrahim Süsen idaresindeki plakası bulunmayan motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü İbrahim Süsen, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza sonrası polis ekipleri, yaptıkları incelemede kaza anına ait güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Görüntülerde, kamyonet sürücüsünün trafik ışıklarının yeşile dönmesiyle Sarı Hoca Sokak istikametine dönüş yaptığı sırada cadde üzerinden merkez istikametine seyir halinde olan İbrahim Süsen idaresindeki motosikletin kamyonete çarpması ve sürücünün savrulması görülüyor. Olay yerinde motosiklet sürücüsünün ayakkabı ve şapkası kaldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(İY-AH-NSO-NT-Y)

Kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza kamerada

Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 02:42 Kaynak: İHA
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