Kamyonetle çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü öldü - Son Dakika
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Kamyonetle çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü öldü

02.06.2022 11:07
Kamyonetle çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü öldü

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, kamyonetle kafa kafaya çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü Mehmet Ateş (29), yaşamını yitirdi.

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, kamyonetle kafa kafaya çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü Mehmet Ateş (29), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Akhisar'ın kırsal Yeniceköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Akhisar'dan Sındırgı yönüne giden H.Y. (67) kontrolündeki 20 H 9668 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Mehmet Ateş'in kullandığı 45 AA 971 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, paramparça olan motosikletin sürücüsü Ateş hayatını kaybetti. Jandarma, kamyonetin sürücüsü H.Y.'yi gözaltına aldı.


Kamyonetle çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü öldü
Kamyonetle çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü öldü
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Manisa'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü Manisa'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü Akhisarspor'da genel kurul ay sonunda Akhisarspor'da genel kurul ay sonunda
Kaynak: DHA

Mehmet Ateş, Akhisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamyonetle çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü öldü - Son Dakika


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