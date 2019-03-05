Kamyonetle Çarpışan Motosikletin Sürücüsü Yaralandı
42 dakika önce
BURSA'nın Orhangazi ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü Bayram Ali Dereli yaralandı.
BURSA'nın Orhangazi
ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü Bayram Ali Dereli
yaralandı.
Kaza, Saat 16.00 sıralarında Orhangazi- Bursa
yolu, Zeytinciler Çarşısı girişinde meydana geldi. Kasksız Bayram Ali Dereli (71) yönetimindeki 16 RAF 47 plakalı motosiklet, göl yolundan ana yola çıkış yaptıktan sonra aynı yöndeki Temel Usta (27) yönetimindeki 16 KOP 82 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü Bayram Ali Dereli yere yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Dereli, Orhangazi Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedaviye alındı. - Bursa
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 06:12 Kaynak: DHA
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