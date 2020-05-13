Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kamyonet ile çarpışan motosikletten yola savrulan sürücü Nihat Kurtoğlu (53), yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, Küçük Sanayi Sitesi girişinde meydana geldi. Hasan Çağatay'ın (18) kullandığı 45 AEN 020 plakalı kamyonet ile Nihat Kurtoğlu yönetimindeki 45 ZB 0359 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada savrulan motosikletten yola düşen ve kaskı takılı olan Kurtoğlu, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Kurtoğlu'nu ilk müdahalenin ardından ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kamyonet sürücüsü Hasan Çağatay, kazayı yara almadan atlatırken, tedaviye alınan Nihat Kurtoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.