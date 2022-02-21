KAMYONETLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Son Dakika

ANTALYA'nın Serik ilçesinde kapalı kasa kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü Neşet Günay (21) ağır yaralandı.

Kaza saat 17.00 sıralarında Serik ilçesi merkez mahallesi Burmahancı caddesi, Gençlik merkezi önünde meydana geldi. Henüz kimliği tespit edilemeyen kadın sürücünün kullandığı 07 FPD 41 plakalı kapalı kasa kamyonet sola doğru dönüş yaptığı sırada aynı istikamette arkadan gelen Neşet Günay'ın kullandığı 07 AGV 165 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Günay ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü Günay, ilk müdahalenin ardından ambulans ile Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kamyonet sürücüsü kadın, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.