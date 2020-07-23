Kamyonetle çarpışan motosikletli öldü - Son Dakika

Kamyonetle çarpışan motosikletli öldü

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Muhammet Barlas (33) hayatını kaybetti.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Muhammet Barlas (33) hayatını kaybetti. Kaza, saat 20.30 sıralarında Kuyulu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kuyulu Mahallesi'nden Efeler ilçesine giden Sefa Yıldız yönetimindeki 09 US 666 plakalı kamyonetle karşı yönden gelen Muhammet Barlas'ın kullandığı 09 UB 063 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Barlas yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Muhammet Barlas'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Barlas'ın cesedi, Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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