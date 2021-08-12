Kamyonetle çarpışan motosikletli yaralandı - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosiklet ile kamyonet çarpışırken, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Devrek Yolu caddesi Cevizler kavşağında meydana geldi. Kepez Mahallesi istikametinden şehir merkezi istikametine seyir halinde olan Enes T. idaresindeki 81 FM 638 plakalı motosiklet, aynı istikamette seyreden Ersin S. idaresindeki 67 ABJ 577 plakalı hafif ticari kamyonetle çarpıştı. Kazada savrularak yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri kazanın ardından bölgede güvenlik önlemi alarak, bir süre trafiği kontrollü olarak sağladı. Kamyonet sürücüsü ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken motosiklet sürücüsü Enes T.'nin ehliyeti olmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK