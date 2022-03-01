Kamyonetle çarpışan motosikletteki baba- oğul yaralandı - Son Dakika
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Kamyonetle çarpışan motosikletteki baba- oğul yaralandı

01.03.2022 22:33
Kamyonetle çarpışan motosikletteki baba- oğul yaralandı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada Suriye uyruklu Mahmut Hac Derviş (55) ile oğlu Taha Hac Derviş (21) yaralandı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada Suriye uyruklu Mahmut Hac Derviş (55) ile oğlu Taha Hac Derviş (21) yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İslahiye- Hassa karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Hassa yönüne gitmekte olan Ömer M. yönetimindeki 27 HH 053 plakalı kamyonet ile Suriye Uyruklu Mahmut Hac Derviş'in kullandığı 27 MH 194 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler, Mahmut Hac Derviş ile oğlu Taha Hac Derviş'i İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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Kamyonet, Suriye, Kaza, Hac, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kamyonetle çarpışan motosikletteki baba- oğul yaralandı - Son Dakika


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