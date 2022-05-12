KAMYONETLE ÇARPIŞAN OTOMOBİL ALEV ALDI: 2 YARALI - Son Dakika
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KAMYONETLE ÇARPIŞAN OTOMOBİL ALEV ALDI: 2 YARALI

12.05.2022 13:52

TRABZON'un Sürmene ilçesinde, kamyonetle çarpışan otomobil, alev aldı.

TRABZON'un Sürmene ilçesinde, kamyonetle çarpışan otomobil, alev aldı. Sürücüler hafif yaralanırken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Kaza, öğle saatlerinde ilçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu Balıklı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. 61 ACN 497 plakalı otomobil ile 61 SF 878 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle sürüklenen otomobilde yangın başladı. Yoldan çıkan kamyonet ise ters döndü. Kazada hafif yaralanan sürücüler, araçlardan kendileri çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücüler, sağlık görevlilerince ambulanslarla Sürmene Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, yangını söndürürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Bir süre trafiğe kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

KAMYONETLE ÇARPIŞAN OTOMOBİL ALEV ALDI: 2 YARALI
KAMYONETLE ÇARPIŞAN OTOMOBİL ALEV ALDI: 2 YARALI
KAMYONETLE ÇARPIŞAN OTOMOBİL ALEV ALDI: 2 YARALI
KAMYONETLE ÇARPIŞAN OTOMOBİL ALEV ALDI: 2 YARALI
KAMYONETLE ÇARPIŞAN OTOMOBİL ALEV ALDI: 2 YARALI
KAMYONETLE ÇARPIŞAN OTOMOBİL ALEV ALDI: 2 YARALI
KAMYONETLE ÇARPIŞAN OTOMOBİL ALEV ALDI: 2 YARALI

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: KAMYONETLE ÇARPIŞAN OTOMOBİL ALEV ALDI: 2 YARALI - Son Dakika
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