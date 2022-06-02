Kamyonetle çarpışan otomobildeki anne- kız öldü; 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Kamyonetle çarpışan otomobildeki anne- kız öldü; 3 yaralı

02.06.2022 01:17
Kamyonetle çarpışan otomobildeki anne- kız öldü; 3 yaralı

DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde, kamyonetle çarpışan otomobildeki anne ve 2 yaşındaki kızı yaşamını yitirdi, baba ve oğlu ile toplam 3 kişi yaralandı.

DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde, kamyonetle çarpışan otomobildeki anne ve 2 yaşındaki kızı yaşamını yitirdi, baba ve oğlu ile toplam 3 kişi yaralandı. Kamyonet sürücüsü ise kazadan sonra yaya olarak kaçıp, kayıplara karıştı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Karahöyük Mahallesi'nde meydana geldi. Yatağan Mahallesi'nden Yüreğil Mahallesi istikametine gitmekte olan Ömer Tozgun (30) yönetimindeki 48 AGB 816 plakalı otomobil, Kuyucak Köprüsü mevkisinde karşı yönden gelen Ziya Tosun'un kullandığı 15 FE 677 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yoldan çıkan otomobil tarlaya savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan otomobil sürücüsü Ömer Tozgun ile araçtaki eşi Asiye Tozgun (26), kızı Huriye Tozgun (2), oğlu Yusuf Poyraz Tozgun (6) ve kayınbiraderi Alperen Sarıoğlu'nu (16) Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada ağır yaralanan Asiye Tozgun ile kızı Huriye Tozgun, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Alperen Sarıoğlu'nun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, baba Ömer Tozgun ile oğlu Yusuf Poyraz Tozgun'un ise hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Asiye Tozgun ile kızı Huriye Tozgun'un cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Kaza yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, olaydan sonra kaçan kamyonet sürücüsü Ziya Tosun'un yakalanması için çalışma başlattı.


Kamyonetle çarpışan otomobildeki anne- kız öldü; 3 yaralı
Kamyonetle çarpışan otomobildeki anne- kız öldü; 3 yaralı
Kamyonetle çarpışan otomobildeki anne- kız öldü; 3 yaralı
Kamyonetle çarpışan otomobildeki anne- kız öldü; 3 yaralı
YORUMLAR
500
Büyükçekmece'deki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı Büyükçekmece'deki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı Otomobil ile çarpışan motosikletli kadın yaralandı, kaza kameraya böyle yansıdı Otomobil ile çarpışan motosikletli kadın yaralandı, kaza kameraya böyle yansıdı
Kaynak: DHA

Serinhisar, Kamyonet, Otomobil, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamyonetle çarpışan otomobildeki anne- kız öldü; 3 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
01:08 Finlandiya, Türkiye hakkında olumlu mesaj verdi: İlgimizi çekecek silah teknolojileri var
00:50 Benzin ve motorine bir kez daha zam geldi! Litre fiyatı 26 lirayı aştı
00:46 Sivilleri hedef alan terör örgütünün menzilleri Suriye Milli Ordusu tarafından vuruldu
00:30 Belediye meclis üyesi Hacer Çınar hakkında koruma kararı verildi
00:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gezi parkı eylemcilerine yönelik "Bunlar çürük, bunlar sürtük" sözlerine Akşener'den tepki geldi
23:25 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 10 soru sordu
22:58 Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki davada kazanan belli oldu! Heard, Johnny Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödeyecek
22:39 Türk Telekom internet paketlerine yüzde 23'e varan oranda zam yaptı
22:18 Türkiye'nin talebi üzerine yabancı dillerde "Turkey" olarak kullanılan ülke adı "Türkiye" olarak değişti
21:59 Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelttiği 10 soruyu yanıtladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 01:31:16. #1.11#
SON DAKİKA: Kamyonetle çarpışan otomobildeki anne- kız öldü; 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement