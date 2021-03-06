Kamyonetle çarpışan otomobildeki karı- koca yaralandı - Son Dakika

Kamyonetle çarpışan otomobildeki karı- koca yaralandı
06.03.2021 01:29
ADANA'da, kamyonet ile çarpışan otomobildeki karı- koca yaralandı.
ADANA'da, kamyonet ile çarpışan otomobildeki karı- koca yaralandı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Salbaş Mahallesi, Karaisalı Caddesi'nde meydana geldi. Şadi Akdemir yönetimindeki 01 ABJ 835 plakalı kamyonet, virajı döndüğü sırada karşı yönden gelen Ersin Koca'nın kullandığı 40 DE 457 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Ersin Koca ile yanındaki eşi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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