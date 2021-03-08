- Kamyonetle çarpışan otomobilden böyle fırladılar - Son Dakika

- Kamyonetle çarpışan otomobilden böyle fırladılar
08.03.2021 18:11
- Kamyonetle çarpışan otomobilden böyle fırladılar Amasya'da kamyonetle çarpışan otomobildeki 4 kişiden ikisi kapılarının açılmasıyla dışarı fırladı.
- Kamyonetle çarpışan otomobilden böyle fırladılar
AMASYA - Amasya'da kamyonetle çarpışan otomobildeki 4 kişiden ikisi kapılarının açılmasıyla dışarı fırladı. Emniyet kemeri kullanımının hayati önemini bir kez daha ortaya koyan o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kemal Nehrozoğlu Caddesinde meydana gelen kazada çarpışma sonucu emniyet kemeri takılı olmayan otomobil sürücüsü ve yanındaki kişi savrulma sonucu kapıların açılmasıyla yerde sürüklenerek yaralandı.
Otomobildeki diğer iki kişi ve kamyonet sürücüsü de kazayı yaralanmadan atlattı.
Son Dakika Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dimitrios Pelkas, Konyaspor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırıldı Haluk Bilginer, Sıcak Kafa'nın kadrosundan çıkarıldı Baba, 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü 80 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evinde kendini iple astı Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunan hakem Sebastian Coltescu'nun cezası belli oldu Korona vakalarının arttığı Edirne'de okullar tatil edildi "Çiçekçi annenin Oxford'lu kızı" diye haber olmuşlardı, tüm hikaye yalan çıktı ABD'deki gelişmeyle hareketlenen dolar, 2021 yılının en yüksek seviyesini gördü