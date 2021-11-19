Muğla'da kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Resul Enes'in kullandığı 09 AFZ 073 plakalı kamyonet, Fethiye-Kaş yolu Uğurlu mevkisinde Ramazan Meltem (44) idaresindeki 07 EUL 41 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, sürücü Meltem'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Enes ile 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Fethiye'deki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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