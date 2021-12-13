KAMYONETLE ÇARPIŞAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Son Dakika

KÜTAHYA'da ağaca çarpıp karşı şeride geçen otomobile belediyeye ait kamyonet çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürüsü Alime Dayan, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kaza, Kütahya- Tavşanlı kara yolunda meydana geldi. Tavşanlı'dan Kütahya yönüne gelen Alime Dayan yönetimindeki 43 ACL 908 plakalı otomobil, yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki ağaca çarpıp karşı şeride savruldu. Bu sırada karşı yönden gelen Bilal Akgün'ün kullandığı 43 SU 171 plakalı belediyeye ait kamyonet otomobile çarptı. Kazada, araçta sıkışan sürücü Alime Dayan, çağırılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Dayan, ilk müdahalenin ardından ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.