Kamyonetle geldiler, demir kapıyı çaldıktan sonra kaçtılar - Son Dakika

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2 hırsız, bir apartmanın demir kapısını söküp kamyonete yükledikten sonra kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şükran Caddesi üzerinde 2 gün önce gece saatlerinde meydana gelen olayda, kamyonetle gelen 2 kişi bir apartmanın demir giriş kapısını söktü. Hiçbir şey olmamış gibi demir kapıyı kamyonete yükleyen şahıslar, daha sonra ayrıldı.

Mahalle sakinleri hırsızlara tepki gösterirken, polis ekipleri de şahısları yakalamak için çalışma başlattı. - KAYSERİ