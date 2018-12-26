Son Dakika Haberleri: Kamyonetle Kamyon Çarpıştı: 3 Yaralı

Kamyonetle Kamyon Çarpıştı: 3 Yaralı

48 dakika önce

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde kamyonetle kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kamyonetle Kamyon Çarpıştı: 3 Yaralı, System.String[]
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde kamyonetle kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsa Özaydın (36) yönetimindeki 16 KDZ 42 plakalı kamyonet, Gölpazarı-Bilecik kara yolunun 4. kilometresinde Yusuf Keskin idaresindeki 11 EE 877 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada, kamyonet sürücüsü Özaydın ile beraberindeki Şerif Dergül (39) ve Mevlüt Azizoğlu (38) yaralandı.

Yaralılardan kamyonette sıkışan Azizoğlu, Gölpazarı Belediyesi itfaiyesi ile AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Gölpazarı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:31 Kaynak: AA

Yusuf Keskin, Bilecik, Gölpazarı, Güncel
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