Kamyonetle makas atan sürücü kamerada - Son Dakika
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Kamyonetle makas atan sürücü kamerada

02.08.2022 01:57

Kamyonetle makas atan sürücü kamerada Düzce'de D-655 Karayolu üzerinde trafiğe çıkan kamyonet sürücüsü, yoğun trafikte makas attı, trafiği tehlikeye düşürdü.

Kamyonetle makas atan sürücü kamerada

DÜZCE - Düzce'de D-655 Karayolu üzerinde trafiğe çıkan kamyonet sürücüsü, yoğun trafikte makas attı, trafiği tehlikeye düşürdü. O anlar araç kamerasına yansıdı.

Düzce- Akçakoca D-655 Karayolu'nda seyreden kamyonetin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağıza getirdi. Diğer sürücüleri düşünmeden, karakoldaki yoğunluğa aldırmadan aşırı süratli araç kullanan sürücü, şerit değiştirirken de diğer sürücülerine tehlikeli anlar yaşattı. Sağ şeride geçen sürücünün hızını düşürmeden en sol şeride kadar makas atarak ilerlemesi ise tepkilere sebep oldu. Diğer araç sürücüleri ise kaza yapmamak için hızlarını düşürdü.

Kamyonet sürücüsünün tehlikeli sürüşü araç kamerasına yansıdı.

YORUMLAR
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Kamyoneti otomobil gibi kullanan sürücü yürekleri ağıza getirdi Kamyoneti otomobil gibi kullanan sürücü yürekleri ağıza getirdi Kışın yaz, yazın kış lastiği kullanmak araca zarar veriyor Kışın yaz, yazın kış lastiği kullanmak araca zarar veriyor
Kaynak: İHA

Tragger, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kamyonetle makas atan sürücü kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kamyonetle makas atan sürücü kamerada - Son Dakika
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