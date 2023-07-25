Kamyonetle motosiklet çarpışması sonucu hayatını kaybeden genç, hayalini gerçekleştiremeden vefat etti - Son Dakika
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Kamyonetle motosiklet çarpışması sonucu hayatını kaybeden genç, hayalini gerçekleştiremeden vefat etti

25.07.2023 13:10

Kayseri'de meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Nuh Balkaya, 4 gün önce aldığı motosikletiyle seyahat ederken hayatını kaybetti. Balkaya'nın sosyal medyada yaptığı paylaşımlar, hayalini gerçekleştiremeden vefat ettiğini gösteriyor.

KAYSERİ'de, dün kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Nuh Balkaya'nın (20), 'Hayalim' dediği motosikletini 4 gün önce aldığı ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Kayseri- Niğde kara yolu Bahçelievler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. O.S. yönetimindeki 52 EP 091 plakalı kamyonet ile Nuh Balkaya yönetimindeki 01 AHG 678 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Nuh Balkaya ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Balkaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kazanın ardından kamyonet sürücüsü O.S. gözaltına alındı.

Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından Nuh Balkaya'nın cenazesi, ailesi tarafından alınarak memleketi Sivas'a götürüldü. O.S. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada, Nuh Balkaya'nın motosikletini 4 gün önce aldığı ve Kayseri'den Niğde'ye gitmek için yola çıktığı belirtildi. Balkaya'nın, sosyal medyada, "Belki de en büyük hayalim, çocukluğum. Çok şükür kavuştuk. Rabbim ayırmasın" paylaşımını yaptığı ortaya çıktı.

Kaynak: DHA
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Bahçelievler Mahallesi, Kayseri, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kamyonetle motosiklet çarpışması sonucu hayatını kaybeden genç, hayalini gerçekleştiremeden vefat etti - Son Dakika
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