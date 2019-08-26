Kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 ölü
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Niğde'de kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 05:22 Kaynak: AA
Niğde'de kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü.
Çukurkuyu beldesi Kayı köyü yolunda Derviş İnce (32) idaresindeki 01 BP 110 kamyonet, karşı yönden gelen Ahmet Kumarcıoğlu yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı.
Yaralanan Kumarcıoğlu, kaldırıldığı Bor Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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