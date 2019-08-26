Son Dakika Haberleri: Kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 ölü
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Kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 ölü

3 dakika önce

Niğde'de kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü.

Kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, System.String[]

Niğde'de kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü.

Çukurkuyu beldesi Kayı köyü yolunda Derviş İnce (32) idaresindeki 01 BP 110 kamyonet, karşı yönden gelen Ahmet Kumarcıoğlu yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı.

Yaralanan Kumarcıoğlu, kaldırıldığı Bor Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çukurkuyu, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 05:22 Kaynak: AA
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