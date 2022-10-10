Kaza, geçtiğimiz gün Sulukaraağaç Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol üzerinde seyreden 06 AY 2140 plakalı kamyonet ile 26 TC 045 plakalı belediye otobüsü çarpıştı. Çarpışma sonucu iki araçta da maddi hasar oluşurken, 2 kişi yaralandı.

Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kamyonetle otobüs çarpıştı, 1'i ağır 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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