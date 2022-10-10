Kamyonetle otobüs çarpıştı, 1'i ağır 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kamyonetle otobüs çarpıştı, 1'i ağır 2 kişi yaralandı

10.10.2022 10:09
Kamyonetle otobüs çarpıştı, 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Eskişehir'de belediye otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Eskişehir'de belediye otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Kaza, geçtiğimiz gün Sulukaraağaç Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol üzerinde seyreden 06 AY 2140 plakalı kamyonet ile 26 TC 045 plakalı belediye otobüsü çarpıştı. Çarpışma sonucu iki araçta da maddi hasar oluşurken, 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kamyonetle otobüs çarpıştı, 1'i ağır 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kamyonetle otobüs çarpıştı, 1'i ağır 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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