Kamyonetle otomobil çalmaya gelen şüpheliler vatandaşları görünce kaçtılar - Son Dakika
Üye Girişi

Kamyonetle otomobil çalmaya gelen şüpheliler vatandaşları görünce kaçtılar

21.07.2022 09:09
Kamyonetle otomobil çalmaya gelen şüpheliler vatandaşları görünce kaçtılar

Esenyurt'ta kamyonetle gelen 3 şüpheli, park halindeki otomobili çalmaya çalıştı.

Esenyurt'ta kamyonetle gelen 3 şüpheli, park halindeki otomobili çalmaya çalıştı. O esnada başka bir otomobilden inen vatandaşları gören şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaşırken, yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Avcılar Yeşilkent Mahallesi 406. Sokak'ta saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kamyonetle gelen 3 şüpheli sokakta park halindeki otomobilin yanında durdu. Kamyonetten inen 2 şüpheli otomobilin camını kırmaya çalışırken, diğer şüpheli kamyonetten onlara gözcülük yaptı. Yüzlerinde kar maskesi ve ellerinde eldiven olan şüpheliler, yaklaşık 20 saniyede otomobilin kapısını açtı. Daha sonra şüphelilerden biri otomobilin içine girerken, diğer şüpheli dışarda onu bekledi. O esnada başka bir araç içinde arkadaşlarıyla oturan kişiler araçtan indi. Hırsızlık girişiminde bulunan şüpheliler otomobilden inen vatandaşları görünce kamyonetlerine binerek hızla kaçarken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Bizi görünce kaçtılar"

Hırsızlık girişimine tanık olan ve cep telefonu ile o anları görüntüleyen Emir Toprak, "Biz arkadaşlarla arabanın içinde oturuyorduk, bir şeyler içiyorduk. 23.30 sıralarıydı. Bunlar da arabayı soyuyordu. Biz de ellerinde metal var diye müdahale etmedik. Zaten videolarda belli oluyor. Kimsenin de müdahale etmesini önermiyorum. Zaten ellerinde kesici delici aletler vardı. Biz de arabadan indik. Bizi görünce kaçtılar zaten. Sonradan polisler de arka sokaktaydılar, hemen geldiler ama kaçmışlardı. Arabayı çalamadılar. 2 kişilerdi, bir de kendi araçlarını, kamyonetlerini kullanan biri vardı. Büyük ihtimalle 3 kişilerdi. Camlarını falan patlattılar. Direkt arabayı çalmaya çalışıyorlardı ama çalamadılar. Bizi görünce kaçtılar" dedi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
ABD temiz enerji teknolojileri için birçok ülkeyle Mineral Tedarik Ortaklığı başlattı ABD temiz enerji teknolojileri için birçok ülkeyle Mineral Tedarik Ortaklığı başlattı
Kaynak: İHA

Yeşilkent Mahallesi, Esenyurt, Avcılar, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kamyonetle otomobil çalmaya gelen şüpheliler vatandaşları görünce kaçtılar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:02 Trabzonspor'un Avusturya kampı Abdullah Avcı'sız başladı
08:59 Irak'ta gerçekleşen saldırı sonrası Türkiye hedef gösterildi Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı
08:49 Galatasaray'ın yeni sağ beki Dubois, İstanbul'a indi
08:37 Tacizciyi polise şikayet edeceğini söyleyen kadın sığındığı tekel bayisinde hunharca dayak yedi! "Öleceğimi düşündüm"
08:33 Alişan'dan kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölüm yıl dönümünde duygusal sözler: Allah o anda canımı alsın
06:08 Çiftçilere buğday için 1 TL, arpa için 0,50 TL prim desteği ödenecek
08:02 Tarkan'dan yeni şarkı müjdesi! 'Yap Bi Güzellik' isimli şarkısı için son hazırlıklar
07:36 Afyonkarahisar'da karısını rahatsız eden adamı döverek öldürdükten sonra cesedi köy girişine attı
00:41 Korona tablosunda vakaların tırmanışı sürüyor! 1 haftada vaka sayıları neredeyse 2 katına çıktı
00:26 Biden'ın "Kansere sahibim" sözleri merak uyandırdı! Dedikodular sonrası Beyaz Saray'dan açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 09:09:39. #1.12#
SON DAKİKA: Kamyonetle otomobil çalmaya gelen şüpheliler vatandaşları görünce kaçtılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement