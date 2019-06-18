Son Dakika Haberleri: Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

50 dakika önce

GİRESUN'un Tirebolu ilçesinde, otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]
GİRESUN'un Tirebolu ilçesinde, otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde ilçenin Kuzgun köyünde meydana geldi. Tirebolu'dan  Doğankent yönüne giden Ahmet Tırınk (69) yönetimindeki 16 ABM 11 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Uğur Uzun (28) yönetimindeki 33 EDF 05 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Uğur Uzun yönetimindeki kamyonet savrulurken, 2 sürücü de yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan iki yaralı hastanelere kaldırıldı. Tirebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Tırınk hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer sürücü Uzun'un tedavisi ise Görele Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.


- Giresun
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 07:33 Kaynak: DHA
Tirebolu, Giresun, Güncel
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