Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, Yatağan- Milas yolu Bağyaka sapağında meydana geldi. İbrahim Yörük yönetimindeki 48 Y 0071 plakalı otomobile bölünmüş yolun ortasındaki düşük banketten geçtiği sırada İbrahim Karadağ'ın kullandığı 48 YG 488 plakalı kamyonet çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Yörük ile yanındaki Hulusi Yelaldı yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde İbrahim Yörük'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralı Hulusi Yelaldı ise kaza yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yörük'ün cesedi, Yatağan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan, Karadağ'ın yolu kısaltmak için yaklaşık 200 metre ilerideki altgeçit yerine, sapağın karşısında bulunan düşük banketten geçmesi dikkat çekti.