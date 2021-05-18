Son dakika haberleri: KAMYONETLE ÇARPIŞAN OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ 1 ÖLÜ, 2 YARALI - Son Dakika

DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde, otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün saat 11.30 sıralarında, Denizli- Afyon Karayolu Baklankuyucak Kavşağı'nda meydana geldi. Mustafa Çelik (67) idaresindeki 20 UH 738 plakalı otomobil, kavşaktan döndüğü sırada, karşı yönden gelen Ramazan Ulutürk (40) yönetimindeki 35 AE 1148 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet devrilirken, otomobil ise hurdaya döndü. Otomobil sürücüsü Çelik, kaza yerinde öldü. Otomobilde bulunan Çelik'in torunu Ziya Şımarık (12) ile kamyonet sürücüsü Ulutürk ise kazada yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Savcının incelemesinin ardından Çelik'in cenazesi, Pamukkale Üniversitesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.