Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 yaralı
1 saat önce
Kars'ta kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kars
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 06:58 Kaynak: AA
'ta kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Mehmet Çelik
idaresindeki 36 KC 044 plakalı kamyonet, Karayolları kavşağında Erol Duman yönetimindeki 25 AAL 405 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan Çelik, sağlık ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çarpışmanın etkisiyle Duman'ın idaresindeki otomobil ise elektrik direğine çarparak durabildi.
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