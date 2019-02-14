Kamyonetle Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.



Mustafa A'nın kullandığı 45 HS 920 plakalı kamyonet, Cumhuriyet Bulvarı'nda, Cüneyt Ş. idaresindeki 34 SK 7755 plakalı otomobil ile çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada, sürücüler ile kamyonetteki Turan Özgül yaralandı.



İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları araçlardan çıkarılan 3 yaralı, kentteki hastanelere kaldırıldı.



Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

CHP, 8 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı

PTT, İnternetten 8 Çeşit Sebze Satışına Başladı

Adliyede Öfkelenen Kadın, Bebeğini Polislerin Üzerine Attı

Kaşıkçı Cinayetinde Kan Donduran Rapor! 32 Porsiyon Pişmemiş Et Sipariş Edilmiş