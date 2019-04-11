Kamyonetle Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
58 dakika önce
İzmir'in Aliağa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyonet ile otomobil çarpıştı.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:14 Kaynak: İHA
'in Aliağa
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyonet ile otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında İzmir- Çanakkale
karayolu organize sanayi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Bergama
'ya giden E.K. yönetimindeki 35 AEM 569 otomobil ile Ö.K. idaresindeki 35 AZF 32 plakalı kamyonet organize sanayi kavşağında çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan yolcu N.İ. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 sağlık ambulansı ile Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR
Annelerini Elektroşok Cihazıyla Bayıltıp 24 Kez Bıçaklayan Kız Kardeşlerin Cezası Belli Oldu!
İYİ Parti Tire Belediye Başkanı'nın İlk İşi Şehir Stadyumunun İsmini Değiştirmek Oldu
Galata Kulesi'nin Terasından Aşağı Düşen Kadın Hayatını Kaybetti
Minibüsün, Servis Aracına Adeta Ok Gibi Saplandığı Kaza Kamerada