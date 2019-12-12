Kamyonetle otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Kamyonetle otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

AFYONKARAHİSAR'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Yaşar Çolak (46), Emine Çolak (44), Sıdıka Çolak (77) ve Serpil Karatepe (38) yaşamını yitirdi.

Kamyonetle otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı, System.String[]

AFYONKARAHİSAR'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Yaşar Çolak (46), Emine Çolak (44), Sıdıka Çolak (77) ve Serpil Karatepe (38) yaşamını yitirdi. 2 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Afyonkarahisar- Ankara yolunun Emirdağ ilçesi yakınlarında meydana geldi. Cihan Ünal'ın (21) kullandığı 77 AG 606 plakalı kamyonetle Yaşar Çolak yönetimindeki 35 HAR 95 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.Kazada sürücü Yaşar Çolak ile aynı araçtaki Emine Çolak, Sıdıka Çolak ve Serpil Karatepe, olay yerinde, yaşamını yitirdi. Adem Karatepe ile diğer aracın sürücüsü Cihan Ünal ise yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale ettiği yaralılardan Cihan Ünal'ı Emirdağ Devlet Hastanesi'ne, Adem Karatepe'yi ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kazada yaşamını yitiren 4 kişinin cenazesi morga konuldu.


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Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 09:03 Kaynak: DHA
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