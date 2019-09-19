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Kamyonetle otomobil çarpıştı: 4 yaralı

29 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kamyonetle otomobil çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.


Kaza, Elbistan- Çoğulhan karayolunun Çatova Mahallesi kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tali yoldan anayola çıkan Bekir K. idaresindeki 46 D 2912 plakalı kamyonet ile Şahin Mert Y.'nin kullandığı 06 BNT 699 plakalı otomobil çarpıştı. Hurdaya dönen otomobil, yol kenarına savrulurken kamyonet ise devrildi. Kamyonetin altında kalan sürücü Bekir K., çevreden yetişen vatandaşlarla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kazada, sürücülerle birlikte otomobilde bulunan Ömer T. ve Gökay Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.


Jandarma, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Elbistan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:55 Kaynak: İHA
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