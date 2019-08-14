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Kamyonetle otomobil çarpıştı: 5'i çocuk 12 yaralı

59 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobille çarpışan kamyonetin bahçeye girmesi sonucu her iki araçta da bulunan 5'i çocuk 12 kişi yaralandı.

Kamyonetle otomobil çarpıştı: 5'i çocuk 12 yaralı, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobille çarpışan kamyonetin bahçeye girmesi sonucu her iki araçta da bulunan 5'i çocuk 12 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Karaelbistan Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Göksun istikametinden gelen Engin T. (31) idaresindeki 46 EM 507 plakalı otomobille Fahri G.'nin (54) kullandığı 46 VB 294 plakalı kamyonet çarpıştı. Kamyonet, çarpışmanın etkisi kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir evin bahçesine girdi. Kazada, sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Zöhre G. (52), Mücahit G. (16), Yunus Emre B.(7), Fadime B. (26), Selma T. (27), Kadir T. (54), Emine T. (56), Firdevs T. (13), Burak T. (8) ve Abdussamed T. (6) yaralandı. Kaza ihbarının ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılar, tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:28 Kaynak: İHA
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