Kamyonetle otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kamyonetle otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Kamyonetle otomobil çarpıştı: 6 yaralı

7 saat önce

Amasya'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kamyonetle otomobil çarpıştı: 6 yaralı, System.String[]

Amasya'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yalçın Tozlu'nun (49) kullandığı 05 AAR 043 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Seçkin Üçay (29) yönetimindeki 05 EN 302 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada Yalçın Tozlu(49), Şükrü Önder (41), Süleyman Önder (23), Seçkin Üçay (29), Alper Onur Pekdemir (28) ve Olcay Geçici (25) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlık müjdesini verdiği Suriyeli Mahmud, duygularını anlattı
Aksaray'da koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınan Çinli turistler temiz çıktı AFAD ekipleri zamanla yarıştı! 12 yaşındaki Mustafa Emir'in kurtarılma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti birlik olduğunda neleri başarabileceğini bir kez daha göstermiştir

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 04:42:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kamyonetle otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]